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تلمسان: حجز أزيد من 146كلغ من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري

  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 12:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
تلمسان: حجز أزيد من 146كلغ من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري

تلمسان - تمكنت عناصر الشرطة بولاية تلمسان من حجز 146كلغ و210 غرام من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري, حسبما أفاد به السبت بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وذكر ذات المصدر أن مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان عالجت خلال هذه الفترة 167 قضية تتعلق بالمتاجرة وتهريب المخدرات مما سمح بحجز الكمية المذكورة من الكيف المعالج و13.168 قرصا مهلوسا.

وقد تورط في هذه القضايا 282 شخصا، وفق ذات المصدر، الذي أشار الى أن مصالح الأمن الولائي اعتمدت في معالجتها لهذه القضايا على آخر التقنيات في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة.

كما قامت ذات المصلحة خلال نفس الفترة بمعالجة 702 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد والأموال والممتلكات الخاصة والممتلكات العمومية تورط فيها 979 شخص إلى جانب تسجيل 18 قضية أخرى تخص الجريمة الإلكترونية تورط فيها 19 شخصا، كما أشير إليه.

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تلمسان: حجز أزيد من 146كلغ من الكيف المعالج خلال الثلاثي الأول من العام الجاري
  أدرج يـوم : السبت, 23 أيار 2020 12:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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