ولاية الجزائر تقرر منع كلي لسير السيارات وتمديد تراخيص التنقل الاستثنائية

الجزائر - قررت مصالح ولاية الجزائر العاصمة يوم الخميس منع كلي لسير السيارات والدراجات النارية حتى خارج أوقات الحجر الجزئي و كذا إبقاء صلاحية سريان مفعول تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن المقاطعات الإدارية الخاصة بالعمل خلال يومي عيد الفطر المبارك.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، انه "توضيحا لجملة التدابير التكميلية للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تقرر على إثرها تطبيق حجر جزئي خلال يومي عيد الفطر المبارك من الساعة 13: 00 سا ظهرا إلى غاية الساعة 7: 00 سا صباحا من اليوم الموالي, ينهي الوالي إلى علم كافة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الحاصلين على رخص تنقل استثنائية خلال فترة

الحجر الجزئي أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول خلال يومي عيد الفطر".

إقرأ أيضا: عيد الفطر/وباء كورونا: والي العاصمة يشدد على التحلي الصارم بروح المسؤولية التزام أقصى درجات اليقظة وأبرز نفس البيان أن هذا الإجراء يشمل كافة النشاطات المرخص لها مع الحفاظ على نفس مسار التنقل المدون في هذه الرخص.

أما فيما يخص تعليق حركة المرور خلال يومي عيد الفطر المبارك, فنقل البيان قرار الوالي بمنع سير جميع السيارات والمركبات والدراجات النارية ويضل هذا الإجراء مطبقا حتى خارج أوقات الحجر الجزئي المنزلي المعلن عنه.