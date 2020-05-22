وأوضح البيان أن الولايات المعنية هي ورقلة وغرداية وأدرار تمنراست وإيليزي، مضيفا أن صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية الساعة العاشرة ليلا (22:00)، حيث تتراوح شدة الرياح في القطاع الشمال الشرقي بين 60 و 70 كلم/سا بسرعة تبلغ 80 كلم/سا.
هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على خمس ولايات جنوبية
أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 12:44 الفئـة : جهـوي قراءة : 6 مرات
الجزائر - ستعرف خمس ولايات في جنوب البلاد هبوب رياح قوية تكون أحيانا عاصفة مع تطاير الرمال إلى غاية مساء اليوم الجمعة، حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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