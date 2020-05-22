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هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على خمس ولايات جنوبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 12:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على خمس ولايات جنوبية

الجزائر - ستعرف خمس ولايات في جنوب البلاد هبوب رياح قوية تكون أحيانا عاصفة مع تطاير الرمال إلى غاية مساء اليوم الجمعة، حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني  للأرصاد الجوية.

وأوضح البيان أن الولايات المعنية هي ورقلة وغرداية وأدرار تمنراست وإيليزي، مضيفا أن صلاحية هذه النشرية تمتد إلى غاية الساعة العاشرة ليلا (22:00)، حيث تتراوح شدة الرياح في القطاع الشمال الشرقي بين 60 و 70 كلم/سا بسرعة تبلغ 80 كلم/سا.

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هبوب رياح قوية وتطاير الرمال على خمس ولايات جنوبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 أيار 2020 12:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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