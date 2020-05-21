Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرا البريد والسكن يتفقدان عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بخدمة الانترنت

  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
وزيرا البريد والسكن يتفقدان عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بخدمة الانترنت

الجزائر - تفقد الخميس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار, رفقة وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري, بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله (غرب العاصمة) عملية تزويد السكان بخدمة الأنترنت عالي التدفق, بهدف التخفيف عنهم ظروف الحجر الصحي الذي أقرته السلطات العمومية لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

وخلال هذه الزيارة تم ربط مدينة سيدي عبد الله بخط انترنت عالي التدفق من الجيل الرابع وتضمنه محطة متنقلة, بالإضافة شبكة الألياف البصرية, كما تم فتح فضاء تجاري تابع لمؤسسة اتصالات الجزائر. على هامش هذه الزيارة, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تصريح للصحافة ,أنه تزامنا مع ظرف الحجر الصحي التي تمر به البلاد للوقاية من فيروس وباء كورونا فان "استعمال التكنولوجيات الحديثة وشبكة الأنترنت لم يعد من الكماليات, بل من الضروريات على غرار الكهرباء والغاز والماء لاسيما وان الكثير من المواطنين بسبب هذه الجائحة أصبحوا يزاولون مهامهم من بيوتهم عن طريق الانترنت".

وشدد السيد بومزار على ضرورة التنسيق في المستقبل مع قطاع السكن والعمران من أجل "تخصيص فضاءات لربط الشقق بالأحياء الجديدة بشبكة الأنترنت على غرار ما يجري مع شبكة الغاز والكهرباء والماء". بدوره كشف السيد ناصري, أن مدينة سيدي عبد الله وكل الأقطاب الحضرية الجديدة تتوفر على بنية تحتية تسهل عملية ربط السكنات بشبكة الأنترنت, مشيرا الى أن عملية الربط "تعتبر تجارية محضة بين المتعاملين والمواطنين".(وأج) 51093/041/400 /172 تتت وأج 211445 الجزائر مايو

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرا البريد والسكن يتفقدان عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بخدمة الانترنت
  أدرج يـوم : الخميس, 21 أيار 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.21

كوفيد-19: تخفيف إجراءات الحجر الصحي مرتبط بتحسن الوضع الوبائي

20.05.21

كوفيد-19 : 186 إصابة جديدة, 94 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية

20.05.21

الوقاية من كوفيد 19: إشراك المساجد في توزيع الكمامات بدءا من أول أيام عيد الفطر

20.05.21

تسخير قرابة 43 الف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الفطر

20.05.21

وزيرا البريد والسكن يتفقدان عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة بخدمة…

20.05.21

وهران: وزيرة العلاقات مع البرلمان توزع 10 ألاف كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.19

وكالة الأنباء المغربية تنسب للبرلمان الأوروبي موقفا ضد الجزائر من خلال نواب من اللوبي…

20.05.19

تطبيق حجر منزلي جزئي من الواحدة زوالا إلى السابعة صباحا على جميع الولايات يومي العيد

20.05.18

نحو إنشاء منصة رقمية تجمع كل المشاريع الذكية

20.05.18

كرة القدم: زطشي يجدد التزام الفاف بمحاربة الفساد

20.05.18

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل

20.05.18

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات