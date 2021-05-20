وهران: وزيرة العلاقات مع البرلمان توزع 10 ألاف كمامة على الأطفال المصابين بالسرطان

وأبرزت الوزيرة في تصريح إعلامي أن هذه المبادرة" تندرج في إطار مسعى الحكومة لنشر فكرة وثقافة ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19".
وأشارت إلى أنه تم توزيع ضمن هذه العملية على مستوى المؤسسة الاستشفائية المذكورة, 10 ألاف كمامة ذات ألوان باهية متكونة من رسومات فضلا عن تقديم هدايا رمزية للأطفال المرضي الذين لا يمكنهم قضاء عيد الفطر مع عائلاتهم.
وأكدت السيدة عزوار بالمناسبة على أهمية زرع في أذهان الأطفال إلزامية ارتداء الكمامات الواقية بنوع من الفرحة والبسمة, مبرزة أن هذه الكمامات يمكن تعقيمها وإعادة استعمالها.
وكانت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قد زارت الأربعاء, مصلحة طب أورام الأطفال للمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا بالجزائر العاصمة, حيث قامت بتوزيع 10 آلاف كمامة وهدايا لمرضى السرطان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ودعت السيدة عزوار بالمناسبة المواطنين الى "ارتداء الكمامات التي تبقى الحل الوحيد لوضع حد لهذا الوباء, خاصة أيام العيد".