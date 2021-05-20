حجز أزيد من 33 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

وسمحت عملية تفتيش منزل المشتبه فيها من حجز 2 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ 250 ألف دج والتعرف بعد التحقيق معها على هوية 3 أشخاص ينشطون ضمن نفس الشبكة الذين تم توقيفهم في وقت لاحق.
وسيتم تقديم الأشخاص الأربعة الموقوفين اليوم الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان, كما أشير إليه.
وجاءت العملية الثانية بناء على معلومات وردت لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببلدية تلمسان تفيد بوجود كمية من المخدرات بنواحي بلدية سيدي الجيلالي مهيأة للنقل والشحن والمتاجرة والترويج. وسمحت عملية تفتيش المكان السالف الذكر من العثور على 31 كلغ و400 غرام من الكيف المعالج حيث تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو الذي أمر بمواصلة التحقيق في هذه القضية, كما تمت الإشارة إليه.