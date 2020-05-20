عيد الفطر/وباء كورونا: والي العاصمة يشدد على التحلي الصارم بروح المسؤولية التزام أقصى درجات اليقظة

الجزائر - شددت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها يوم الأربعاء على ضرورة التحلي الصارم بروح المسؤولية الجماعية والفردية والتزام أقصى درجات اليقظة وهذا بتجنب كل الأوضاع التي من شأنها أن تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح البيان أنه على إثر قرار السيد الوزير الأول القاضي بوضع تدابير تكميلية حيز التنفيذ للوقاية من جائحة كورونا (كوفيد-19) والتي ينبغي الامتثال لها بمناسبة عيد الفطر، شدد الوالي على ضرورة التحلي الصارم بروح المسؤولية الجماعية والفردية والتزام أقصى درجات اليقظة وهذا بتجنب كل الأوضاع التي من شأنها ان تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد لاسيما التجمعات العائلية والتقارب الاجتماعي.

وفي ذات السياق أكد الوالي على ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية وقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما على مستوى الفضاءات العمومية المغلقة أو المفتوحة كالمتاجر والأسواق والمقابر مع الاحترام الصارم لالزامية ارتداء الكمامات الواقية في كل الظروف.

وذكر المصدر أن الهدف الأول والأخير من هذا الإجراء يتمثل في حماية المواطنين وعائلاتهم وتجنب تعريضهم لعواقب هذا الوباء الفتاك.

يشار إلى أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الصادرة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضع تدابير تكميلية حيز التنفيذ للوقاية التي يتعين الامتثال إليها بمناسبة عيد الفطر، حسبما جاء أمس الثلاثاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وفي هذا الإطار، يضيف ذات المصدر، سيطبق على جميع الولايات خلال يومي (02) عيد الفطر حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي.

كما سيتم خلال هذين اليومين "تعليق حركة المرور بالنسبة لجميع السيارات بما فيها الدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية".