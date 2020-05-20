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التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي

وهران - تم قبول 7 مشاريع مبتكرة من بين 108 مشروع قدمها شباب من منطقة غرب الوطن في إطار الطبعة الثانية لتظاهرة "التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة", حسبما علم لدى المنظمين.

وقد تم في مرحلة أولى اختيار 27 مشروعا من بين 108 مشروع. وبعد دراسة المشاريع المختارة تم قبول 7 مشاريع, وفق ذات المصدر.

وتتمثل المشاريع المقبولة في "اونلي وان" و "قرين هاندس" و"ترنشيب" تخص تحسين الخدمة العمومية و"إسعفني" و" ارثروزا " و"ماكيحة" تخص التطبيب عن بعد و"ديسكوفر" يخص السياحة.

و تعتبر دورة وهران المرحلة الثانية في تظاهرة التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة التي تجرى عبر خمس (5) مراحل. و علاوة على مرحلة وهران, هناك مراحل قسنطينة, و بشار و ورقلة والجزائر العاصمة.

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وقد تم تنظيم أربع (4) مراحل من الخمسة عن طريق الأنترنت بسبب كوفيد-19, وشارك في المسابقة أكثر من 730 مشروعا من مختلف مناطق الوطن. و تم انتقاء 147 مشروعا  تم قبول منها 43 مشروعا مبتكرا للنهائي الذي سينظم بعد القضاء على جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية, حسب المنظمين.

يذكر أن الطبعة الأولى لتظاهرة التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة نظمت في سنة 2018 بمبادرة من مجموعة طلبة من المدرسة العليا للدارسات التجارية بالقليعة .

وتكتسي التظاهرة هذه السنة طابعا وطنيا وتنظم على شكل مسابقة تحت إشراف حاضنة المشاريع الناشئة "كابكوكوورك", وذلك بهدف تشجيع حاملي المشاريع وإدماجهم في عالم المقاولاتية.

وتنظم تظاهرة التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة تحت رعاية الوزارة الأولى و وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 أيار 2020 09:57
كلـمات مفتـاحيــة :
التحدي الجزائري للمؤسسات الناشئة: قبول 7 مشاريع مبتكرة في مرحلة وهران لخوض النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 أيار 2020 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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