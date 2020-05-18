وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بأخلص التعازي الى عائلة الفقيد، مشيرا الى أن الأسرة القضائية فقدت في رئيس المحكمة الإدارية لورقلة "القاضي الفاضل والمثالي، المشهود له طوال مساره المهني بالكفاءة والجدية والاستقامة والنزاهة وحسن العلاقة والمعاملة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جمل الصبر والسلوان.
وفاة رئيس المحكمة الإدارية بورقلة
أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 18:07 الفئـة : جهـوي قراءة : 6 مرات
الجزائر - انتقل الى رحمة الله رئيس المحكمة الإدارية لورقلة، عبد الناصر محصر، عن عمر ناهز 64 سنة إثر وعكة صحية ألمت به، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى وزارة العدل.
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