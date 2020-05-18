وفاة رئيس المحكمة الإدارية بورقلة

إحياء اليوم الوطني للطالب: إطلاق قناة المعرفة الموضوعاتية غدا الثلاثاء -

فيروس كورونا: تسجيل 182 إصابة جديدة، 118 حالة شفاء و7 فيات في الجزائر -

فيروس كورونا: وزارة الشباب والرياضة تدرس مختلف الخيارات المحتملة في حال استئناف المنافسات -

استئناف الرحلات الجوية قرار سيادي لا يصدر إلا عن السلطات العليا للبلاد -

ذكرى ميلاد هو شي منه: وقوف على أهم مراحل حياة الأب الروحي للثورة الفيتنامية -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا -

محروقات: دعوة الى تجسيد برامج التكوين محليا لمرافقة مشاريع القطاع الحالية والمستقبلي -

الصناعات النسيجية: مجمع تايال يتحصل على شهادات جودة جديدة لولوج الاسواق دولية مهمة -

أول إعدام بالمقصلة في 19 يونيو 1956: أحمد زبانة الشهيد الخالد -

إصلاح قطاع الإعلام: العودة إلى الورشات قريبا بعد انقضاء فترة الحجر الصحي -

التدفئة المنزلية: وزارة التجارة تلزم المتدخلين بإرفاق أجهزتهم بكاشف أحادي أكسيد الكربون -

ألعاب شبه أولمبية: النخبة الوطنية تطمح في أن يتم تجميعها بمركز للتحضيرات -

وزارة التجارة تلزم التجار بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 يوليو المقبل -

ريغبي/الجزائر: موسم أبيض لمختلف البطولات الوطنية (الاتحادية) -

ترسيخ الأمازيغية في الدستور: استعادة تملك تاريخية لإرث أصيل -

19 مايو 1956 : علي بوسحابة، الشهيد الذي اختار الوطن بدل دراسة الطب -

غرداية/ كوفيد-19: نفايات مستلزمات الوقاية تهدد المحيط البيئي -

كوفيد-19: انطلاق من وهران حملة وطنية لتطهير وتعقيم المساجد -

إضراب الطلبة في 19 ماي 1956: عندما حلت البندقية محل القلم لتحرير الجزائر -