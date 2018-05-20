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الطارف/ كوفيد-19: عملية تعقيم واسعة لحديقة الحيوانات ''برابطية''

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 11:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الطارف– نظمت يوم الأحد عملية تعقيم واسعة لحديقة الحيوانات ''برابطية'' بالحظيرة الوطنية بالقالة (الطارف)، و ذلك في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19، حسب ما علم من المفتش البيطري نصر الدين شيباني.

و أوضح ذات المسؤول، أن هذه العملية التي بادرت إليها المديرية المحلية للمصالح الفلاحية قد تم تنظيمها بالتنسيق مع محافظة الغابات و مصالح الولاية.

و أضاف السيد شيباني أن المشاركين في هذه المبادرة قد قاموا بتنظيف وتعقيم هذه الحديقة التي تتربع على 20 هكتارا لاسيما مأوى الحيوانات البرية والمفترسة، مؤكدا أن هذه العملية قد أشرف عليها الأطباء البيطريون الذي يسيرون هذه المنشأة.

كما أفاد ذات المصدر، أن مواد التعقيم قد تبرعت بها شركة تطهير محلية تابعة للقطاع الخاص، مضيفا أن هذه العملية ستصبح تنظم كل شهر لتوفير شروط النظافة والراحة لزوار هذه الحديقة و كذا من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية بهذه الولاية الحدودية.

و كشف نفس المصدر عن تنظيم عمليات أخرى متعلقة بالقضاء على الفئران و البعوض بهذه الحديقة التي تضم ما يقارب عشرين نوعا من الفصائل الحيوانية يبلغ مجموعها ما لا يقل عن 74 حيوانا مفترسا و بريا يجذبون العديد من الزوار الباحثين عن الاسترخاء واكتشاف عالم الحيوانات.

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الطارف/ كوفيد-19: عملية تعقيم واسعة لحديقة الحيوانات ''برابطية''
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 11:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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