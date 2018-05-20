توقيف 143 شخصا و كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة بعدة ولايات

الجزائر- اوقفت قوات الشرطة 143 شخصا و حجزت كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة في عمليات متفرقة بالجزائر العاصمة و سوق أهراس وسعيدة, حسب ما افاد به يوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس تمكنت مؤخرا من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات قدرت ب3 كيلوغرام و500 غرام من الكيف المعالج موجه للترويج.

وبولاية سعيدة, فقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف مركبة كان على متنها 4 أشخاص مشتبه فيهم و بعد إخضاعها للمراقبة الادارية والامنية تم ضبط بداخلها كمية من المخدرات قدرت ب455 غرام من الكيف المعالج .

وعلى مستوى ولاية الجزائر العاصمة, فقد نفذت قوات الشرطة خلال اليومين الماضيين عدة عمليات مست بعض الاحياء أسفرت عن توقيف 136 شخصا مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل اسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي حيث تم من خلالها حجز 3597 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج.