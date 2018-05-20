Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف 143 شخصا و كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة بعدة ولايات

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 09:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
توقيف 143 شخصا و كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة بعدة ولايات

الجزائر- اوقفت قوات الشرطة 143 شخصا و حجزت كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة في عمليات متفرقة بالجزائر العاصمة و سوق أهراس وسعيدة, حسب ما افاد به يوم الاحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس تمكنت مؤخرا من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات قدرت ب3 كيلوغرام و500 غرام من الكيف المعالج موجه للترويج.

وبولاية سعيدة, فقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف مركبة كان على متنها 4 أشخاص مشتبه فيهم و بعد إخضاعها للمراقبة الادارية والامنية تم ضبط بداخلها كمية من المخدرات قدرت ب455 غرام من الكيف المعالج .

وعلى مستوى ولاية الجزائر العاصمة, فقد نفذت قوات الشرطة خلال اليومين الماضيين عدة عمليات مست بعض الاحياء أسفرت عن توقيف 136 شخصا مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل اسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي حيث تم من خلالها حجز 3597 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف 143 شخصا و كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة بعدة ولايات
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 أيار 2020 09:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.18

إيداع المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الحبس المؤقت

20.05.18

وباء كورونا فرصة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال

20.05.18

سيتماتيك الجزائر: تكريم افتراضي لعز الدين مدور

20.05.18

جريدان يعرض مختلف التدابير المتخذة لمرافقة المؤسسات الناشئة عبر المنصة الالكترونية "سهرتك"

20.05.18

الضريبة على الثروة ستسمح بتوجيه الأموال نحو الاستثمار

20.05.18

كوفيد 19: دول العام تحاول الموازنة بين الصحة و العودة التدريجية للحياة العادية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.15

الجزائر تحصد أربع جوائز في المسابقة الدولية ال18 لزيوت العالم

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…