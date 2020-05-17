وأوضح المصدر ذاته أن الولايات المعنية هي المسيلة باتنة خنشلة أم البواقي تبسة سوق أهراس والطارف, و تتراوح الكميات المرتقبة من الأمطار ما بين 20 و 30 مم. وأضاف أن مدة صلاحية النشرية تمتد من يوم الأحد على الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا.
أمطار رعدية مرتقبة على بعض ولايات شرق البلاد ابتداء من امسية الأحد
أدرج يـوم : الأحد, 17 أيار 2020 19:18 الفئـة : جهـوي قراءة : 15 مرات
الجزائر - يرتقب سقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان ابتداء من مساء الأحد على عدد من ولايات شرق البلاد, حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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