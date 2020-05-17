فلاحة : خارطة طريق لتطوير استخدام الطاقات المتجددة في الجنوب والهضاب العليا -

أمطار رعدية مرتقبة على بعض ولايات شرق البلاد ابتداء من امسية الأحد -

عين الدفلى: مؤسسة ناشئة تنجح في تصنيع خراطيم التعقيم عالية الجودة -

كوفيد-19 : 198 إصابة جديدة, 98 حالة شفاء و 6 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

الصناعة الميكانيكية و الإلكترونية: نظام تفضيلي جديد يستبعد مجموعات سي.كا.دي -

مراكز الاعتقال بالمدية..عنوان لبشاعة الاستعمار ولأبغض أنواع التعذيب -

ميلة : ضفاف سد بني هارون قبلة مفضلة لهواة صيد السمك خلال رمضان -

كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بولاية عين الدفلة -

وهران: أمطار غزيرة تتسبب في وفاة طفلة وإصابة والدتها نتيجة انهيار جدار منزلهما -

تمديد آجال مخالصة شهر أبريل للمنحة الجزافية للتضامن حتى نهاية شهر يونيو المقبل -

الصيرفة الإسلامية.. وسيلة فعالة لاستقطاب أموال الاقتصاد الموازي -

كتابة الدولة للإنتاج الثقافي تنظم ثاني مشاورة دولية حول وضعية الفنان في ظل الأزمات -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حول تطورات وباء كوفيد-19 -

كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على كمية من الأسلحة والذخيرة بقسنطينة -

شنين: الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا بسلام يعكس عمق قيم الحوار وحسن الجوار في السياسة الجزائرية -

فيروس كورونا : تسجيل 192إصابة جديدة, 138 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

اليوم العالمي للعيش معا بسلام: الأزمة الصحية العالمية فرصة للتذكير بأهمية الروابط التي تجمع الشعوب -

مشروع قانون المالية التكميلي: زيادة الرسم على المنتجات البترولية والسيارات الجديدة -

جبهة البوليساريو: إيفاء الأمم المتحدة بإلتزامها لا يمكن أن يحدث إلا بتنفيذ وعد الإستفتاء -