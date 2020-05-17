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أمطار غزيرة بوهران : وفاة طفلة وإصابة والدتها نتيجة انهيار جدار منزلهما

  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيار 2020 09:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
أمطار غزيرة بوهران : وفاة طفلة وإصابة والدتها نتيجة انهيار جدار منزلهما

وهران - لقيت طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف حتفها وأصيبت والدتها بجروح بليغة نتيجة تعرضهما لحادت سقوط جدار ببلدية مرسى الكبير (وهران) مساء السبت بينما تشهد المنطقة تساقط كثيف للأمطار الرعدية حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد تعرضت الضحيتان الى سقوط جدار بحي لالا خديجة ببلدية مرسى الكبير التي تعرف تساقطا "هائلا" للأمطار الرعدية دون أن يذكر المصدر إن كان الجدار يتعلق بمنزلهما أو يتعلق ببناية أخرى حيث يجري التحري حول هذه الحادثة.

وقد تم تحويل جثة الطفلة المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور ابن زرجب" وإجلاء والدتها المصابة الى مصالح الإسعافات بنفس المستشفى. ومن جهة أخرى وقبل موعد الإفطار لنفس اليوم بساعة واحدة سجل حادث مرور وقع بمحور الدوران "الباهية" بمدينة وهران خلف وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين 7 و46 سنة تم تحويلهم من قبل مصالح الحماية المدنية الى ذات المؤسسة الاستشفائية.

وعلى اثر استمرار تهاطل الأمطار الرعدية "الغزيرة" بمختلف أرجاء ولاية وهران سجلت مصالح الحماية المدنية العديد من التدخلات منذ بداية هذا التقلب المناخي مساء السبت.

وقد تم تنفيذ عملية امتصاص للمياه المتسربة لبعض السكنات ببلدية مرسى الكبير وإزالة خطر التربة المنجرفة وكذا تحرير الطريق الولائي رقم 84 وإنقاذ عدد من الأشخاص الذين كانوا عالقين.

وتمت عمليات مماثلة بكل من بلديات بوسفر وطافراوي وعين الترك الى جانب إخراج سيارة محصورة وسط المياه المتراكمة تحت جسر ببلدية بئر الجير.

وكان مسؤولون محليون يتقدمهم الوالي عبد القادر جلاوي قد تنقلوا الى عدد من المناطق المتضررة من تراكم المياه وتسربها الى بعض المساكن حيث وقفوا على الأوضاع لا سيما انسداد الحركة على مستوى بعض الطرقات التي غمرتها المياه.

وقد شكل الوالي خلية أزمة يتولى الأمين العام للولاية تنسيق عملها تضم عدة قطاعات معنية على غرار الأمن الولائي والحماية المدنية والأشغال العمومية والموارد المائية حيث يتواجد ممثلوها في الميدان لرصد الوضعية تحسبا لأي طارئ محتمل وفق ما ذكرته مصالح الولاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار غزيرة بوهران : وفاة طفلة وإصابة والدتها نتيجة انهيار جدار منزلهما
  أدرج يـوم : الأحد, 17 أيار 2020 09:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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