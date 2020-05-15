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مسابقة زيوت العالم: واغد اعمر يؤكد على أهمية احترام معايير الانتاج

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

 

تيزي وزو - أكد السيد واغد اعمر الحائز على الميدالية الذهبية في الطبعة ال18 للمسابقة الدولية لزيوت العالم التي تنظمها وكالة تثمين المنتوجات الزراعية بباريس (فرنسا) في تصريح ل/وأج أنه ليس هناك سر للحصول على زيت ذات جودة مضيفا أنه يكفي فقط احترام معايير الانتاج للحصول على مثل هذه الزيوت".

و قد فاز صاحب معصرة الزيوت العصرية بمنطقة " أزمور" بدائرة مشدالة ( البويرة) على ميدالية ذهبية في فئة "زيت ناضجة و مكثفة" .

و كان صاحب هذه المعصرة قد قرر في سنة 2009 ولوج مجال الاحتراف في فرع زراعة الزيتون من خلال تجديد المزرعة العائلية التي تحتوي على 1200 شجرة زيتون كما اقتنى معصرة في اطار اجراءات المساعدة على استحداث مناصب شغل و تابع عدة تكوينات في الجزائر و تونس حول الممارسات الفعالة لزراعة أشجار الزيتون.

و يكمن هدف هذا المزارع في "المساهمة في تحسين هذا الفرع و نوعية زيت الزيتون الجزائرية من خلال تحقيق منتوج يستجيب لمعايير المجلس الدولي للزيتون حتى يتمكن من ولوج السوق الدولية " حسب قوله.

كما استرسل يقول أن "الحصول على زيت زيتون ذات جودة يتم من خلال ثمار سليمة و عصرها جيدا مباشرة بعد جني الزيتون "ذلك هو السر الوحيد لتحقيق هذه النتيجة" مذكرا أن شعار معصرته هو "من الشجرة الى القارورة" . كما ذكر أن طريقة العصر تلعب دورا هاما أيضا في اعطاء نوعية للزيت.

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من جهة أخرى, أكد المتحدث على أهمية تحسيس المنتجين بهذا الجانب. و في سنة 2008 تحصلت زيت  "أزمور" للسيد واغد على الجائزة الذهبية "أبوليوس" خلال المسابقة الوطنية لزيوت الزيتون البكر الممتازة و في سنة 2009 على الجائزة الفضية خلال نفس المسابقة. و بالنسبة لأول مشاركة دولية له حاز السيد واغد على الميدالية الذهبية الخاصة بزيوت العالم .

كلـمات مفتـاحيــة :
مسابقة زيوت العالم: واغد اعمر يؤكد على أهمية احترام معايير الانتاج
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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