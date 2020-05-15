Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

باتنة: محمد بن مدور ذاكرة شرفات غوفي ومرشدها الشهير في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 14:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
باتنة: محمد بن مدور ذاكرة شرفات غوفي ومرشدها الشهير في ذمة الله

باتنة- انتقل الى رحمة الله تعالى مساء أمس الخميس بمستشفى آريس بولاية باتنة محمد بن مدور عن عمر ناهز ال 65 إثر سكتة قلبية  وهو المعروف باسم حرودة المرشد الشهير لشرفات غوفي ببلدية غسيرة, حسبما استفيد اليوم الجمعة من أفراد عائلته.

وكان المرحوم يعتبر ذاكرة غوفي الحية بشرفاتها العتيقة ومن أهمها آيث ميمون وآيث منصور وأيث يحي وآيث سليمان ويعتبر رمز السياحة في هاته الجهة من الولاية.

وسخر المرحوم, الذي ولد في 14 أغسطس من سنة 1955 بقلعة ثاشنطورث بآدار نتاسليث أو أدار كاف لعروس, نفسه للتعريف بقلاع غوفي وشرفاتها داخل وخارج الوطن حيث كان يرافق كل الوفود السياحية الأجنبية منها والمحلية لتعريفها بكنوز غوفي الطبيعية ويروي لهم تفاصيل الذين تعاقبوا عليها بالتواريخ والأسماء فقد كان بشهادة مهني القطاع ومنهم أصحاب الوكالات السياحية "موسوعة يحفظ عن ظهر قلب تاريخ الجهة".

وشجع المرحوم, الذي كان يعرف أيضا باسم محند أو حرودة من خلال جمعيته الثقافية ذات الطابع السياحي التي أنشاها للترويج للسياحة في غوفي, الحرفيين المحليين على إحياء الصناعات التقليدية المحلية من خلال نسج الزرابي والحنابل و التلاليس من شعر الماعز وكذا أواني الفخار "أقذيحن" أي أقداح الماء واللبن وعرضها للزوار كتذكار من الجهة, ولاقت الفكرة رواجا كبيرا في السنوات الأخيرة.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي منذ سماع خبر وفاته بتعليقات شباب غسيرة وتكوت وما جاورهما ومئات الأشخاص الذين عرفوا المرحوم عن قرب من خلال مرافقته لهم في جولات سياحية في عمق غوفي والتي أجمعت على أن المنطقة فقدت أحد أعمدتها السياحية, كما قالوا في حين علق آخرون بأن "غوفي برحيل مرشدها حرودة أصبحت يتيمة".

يذكر أن الفقيد كان دليل "وأج" لسنوات عديدة ورافقها دون كلل أو ملل في تحقيقات ميدانية في شرفات غوفي وكل قلاعها إلى غاية كاف العروس كما رافق العديد من الإعلاميين في أعمالهم الصحفية بالجهة.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى بمسقط رأسه كاف العروس بغسيرة وسط دعوات له بالرحمة من طرف أصدقائه وذويه ومتابعي صفحته على الفايسبوك التي سخرها للترويج لغوفي ووجهته السياحية.

كلـمات مفتـاحيــة :
باتنة: محمد بن مدور ذاكرة شرفات غوفي ومرشدها الشهير في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 أيار 2020 14:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.15

باتنة: محمد بن مدور ذاكرة شرفات غوفي ومرشدها الشهير في ذمة الله

20.05.15

خنشلة: هلاك شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة في حادثي مرور منفصلين

20.05.15

إتحاد وهران: عميد الأندية الوهرانية في رحلة البحث عن المجد الضائع

20.05.15

"أم القرى"، رواية بوليسية لمصطفى بوشارب

20.05.15

رمضان بباتنة: نساء يحيين هوايات فنية منسية لكسر الرتابة في زمن الكورونا

20.05.15

المجاهد عبد السلام بوشارب في ذمة الله

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.12

كوفيد-19: تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية

20.05.11

استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

20.05.11

رزيق: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

20.05.11

لا يمكن رفع الحجر الصحي، دون تحسن ملموس و مستديم للوضعية الصحية

20.05.13

فيروس كورونا : 186 إصابة جديدة, 60 حالة تماثلت للشفاء و 7 فيات في الجزائر خلال 24 ساعة…

20.05.11

تنظيم نهاية السنة الدراسية: تحديد معدلات الانتقال في الأطوار التعليمية الثلاث