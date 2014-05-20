60 ألف قنطار من اللحوم البيضاء ستضخ تدريجيا في الأسواق لكسر الأسعار

البليدة - أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, شريف عماري, يوم الخميس بالبليدة أن المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن شرعت تدريجيا في ضخ مخزون هام من اللحوم البيضاء المقدرة ب60 ألف قنطار في الأسواق لكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة وكذا المتضررة من الحجر الصحي على مستوى الولاية, أن "المؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن شرعت في إطار التدابير التي قامت بها الدولة لضبط هذه الشعبة الفلاحية ووضع حد للمضاربة في إخراج مخزونها من اللحوم البيضاء والذي قدر ب60 ألف قنطار وضخه في الأسواق".

وأضاف السيد عماري أن الدولة دائما حاضرة بمخزونها وتدخلاتها وتدابيرها لكسر جميع محاولات الاحتكار من اجل تخفيض الأسعار حتى تكون في متناول المواطنين مؤكدا توفر الكميات الكافية من اللحوم البيضاء.

وإلى جانب حرصها على ضمان توفير مختلف المواد الغذائية والفلاحية التي يحتاجها المواطن بأسعار معقولة, أكد ذات المسؤول أن الدولة حرصت أيضا خلال الفترة الماضية التي شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم البيضاء على الحفاظ على مداخيل الفلاحين الذين سيتفيدون من مرافقة الدولة في ما تعلق في قضية الاعلاف والحماية البيطرية.

من جهة أخرى, أكد الوزير أن زيارته للولاية للاشراف على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة وكذا المتضررين من الحجر الصحي تأتي في إطار التضامن مع سكان الولاية وكذا دعم ومساندة مصالح الولاية التي قامت ولا تزال تبذل جهودا جبارة للخروج من هذه الأزمة رفقة أفراد المجتمع المدني الذي أثنى على دورهم الفعال في تأطير مختلف العمليات التضامنية.