سوق أهراس: استلام مشروع سد واد جدرة خلال السداسي الثاني من 2021

وأوضح ذات المصدر بأن هذه المنشأة ستوجه لتموين سكان البلديات الشمالية للولاية على غرار أولاد ادريس وأولاد مومن وعين الزانة والمشروحة وكذا مدينة سوق أهراس بمياه الشرب.
و ذكر ذات المصالح بأن والي سوق أهراس, لوناس بوزقزة, أمر خلال زيارته التفقدية الأخيرة لمشروعي سدي كل من واد جدرة و ولجة وادي ملاق الواقع على الحدود الإدارية مع ولاية تبسة و كذا سد عين الدالية, المسؤولين على إنجاز هذا المشروع بالرفع من وتيرة العمل لضمان تسليم الأشغال في آجالها المحددة, مشددا على ضرورة الانطلاق في أشغال محطة التصفية وكذا خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب في أقرب الآجال.
كما شدد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي -حسب ذات المصدر- لدى معاينته لمدى تقدم الأشغال بمشروع سد ولجة وادي ملاق (65 كلم جنوب سوق أهراس), على ضرورة الإسراع في استكمال أشغال محطة التصفية لسد النقص في مياه الشرب بالمنطقة الجنوبية لولاية سوق أهراس, على غرار بلديتي الدريعة وسيدي فرج, داعيا إلى ضرورة فتح المجال أمام الاستثمار السياحي الخاص بالقرب من هذا الرافد المائي الصناعي والزراعي.
و استنادا لمصالح الولاية سيوجه هذا السد أساسا لتزويد مركب تحويل الفوسفات ببلدية وادي الكباريت (70 كلم جنوب سوق أهراس) بالمياه وكذا سكان بلديتي كل من الونزة ولعوينات (تبسة) بمياه الشرب.
وبخصوص مد شبكة توزيع مياه الشرب انطلاقا من السد إلى هذه البلديات على مسافة 18 كلم, كشف ذات المصدر بأن نسبة الإنجاز فاقت 90 بالمائة على أن تستكمل الأشغال في "أقرب الآجال" قبل تركيب محطة لمعالجة المياه أحادية القطب ومحطتين لضخ المياه.