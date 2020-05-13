ولاية الجزائر: سقوط شجرة ضخمة من مقبرة سيدي امحمد بشارع محمد بلوزداد دون تسجيل أي خسائر

الجزائر - تدخل أعوان الحماية المدنية لولاية الجزائر مساء يوم الثلاثاء بعد حادث سقوط شجرة من مقبرة سيدي امحمد على الشارع الرئيسي ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة حسبما علم لدى المكلف بالإعلام لذات الهيئة.

واوضح الملازم أول خالد بن خلف الله في تصريح لواج أنه تم تسجيل بفعل قوة الرياح اليوم حادث سقوط شجرة ضخمة من داخل مقبرة سيدي امحمد على الشارع الرئيسي لحي بلوزداد دون تسجيل ضحايا أو خسائر مادية .

وقد تفاجأ المارة عند حدود 17 سا و 28 دقيقة بالطريق الرئيسي بسقوط شجرة ضخمة تقع داخل مقبرة سيدي امحمد ببلدية بلوزداد (بلكور ) ولحسن الحظ لم تكن حركة المرور كثيفة .

وأشار بن خلف الله إلى حالة الهلع الذي تسببت فيه سقوط الشجرة المتهاوية بفعل الرياح لسكان البنايات المجاورة حيث سارعت مصالح الحماية في رفع الشجرة الضخمة و اخلاء الطريق الذي ازدحم ببعض السيارات وهو الذي يعرف يوميا حركة مرورية معتبرة .

وعن أسباب هذه الحادثة أوضح الملازم الأول بن خلف الله أنه يمكن أن يعود إلى حالة الشجرة و تقدمها في العمر و ذلك بالنظر إلى الطول المعتبر الذي بلغته ما جعلها هشة أمام قوة الرياح التي هوت بها إلى الأسفل.

من جهة اخرى ذكر ذات المصدر تسجيل اليوم ايصا حادث انهيار جزئي لجدار يبلغ طوله حوالي 2 متر على مستوى حي المحجرة (كاريار جوبير) ببلدية واد قريش بباب الوادي دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية أين تدخل اعوان الحماية المدنية لمعاينة الحادث .