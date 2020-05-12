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مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 315 مرات
مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي

الجزائر - أكدت مصالح ولاية الجزائر إلزامية تجديد والحصول على تراخيص استثنائية جديدة صادرة عن المقاطعات الإدارية بالولاية الخاصة بالعمل خلال فترة الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة التي تم تمديدها إلى غاية 31 مايو الجاري, حسب ما علم يوم الثلاثاء من ذات الهيئة.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان نشرته على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك, أنه "على إثر قرار السيد الوزير الأول بتمديد لفترة إضافية مدتها 15 يوما من 15 مايو - 31 مايو 2020 تنهي مصالح ولاية الجزائر إلى كل الهيئات العمومية والخاصة والناشطين على مستوى القطاع الاقتصادي والتجاري والهيئات الإعلامية تحصل مستخدموها سابقا لضرورة المصلحة على تراخيص تنقل صادرة عن المقاطعات الادارية أن هذه التراخيص لم تعد صالحة ويتعين تجديدها للحصول على تراخيص تنقل جديدة".

وأضاف ذات البيان "بالنسبة للهيئات العمومية والخاصة والمتعاملين الاقتصاديين والناشطين على مستوى القطاعين الاقتصادي والتجاري يتعين التقرب مباشرة من المقاطعة الإدارية المعنية من أجل تجديد هذه التراخيص الاستثنائية".

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وذكر المصدر "فيما يتعلق بالهيئات الإعلامية فيتعين التقرب من خلية الإعلام والاتصال لولاية الجزائر مرفوقين بقائمة اسمية للأشخاص المرخص لهم سابقا بالتنقل لضرورة المصلحة وكذا بأوامر مهمة الخاصة بهم قصد استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص تنقل جديدة".

من جهة اخرى أفاد البيان ب"ضرورة التقيد الصارم والدقيق بشروط استعمال هذه التراخيص من حيث احترام الفترة الزمنية لسيرانها ومن حيث كونها صالحة حصريا وفقط للغرض المخصص لها مع التشديد على أن كل مخالفة لهذه الشروط يترتب عنه إلغاء التراخيص ووضع سيارات المخالفين في المحشر.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 أيار 2020 17:03
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مصالح ولاية الجزائر: إلزامية تجديد التراخيص الاستثنائية للعمل بعد تمديد فترة الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 18:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 315 مرة   شارك

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