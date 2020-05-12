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تبسة: انتشال جثة المراهق الهالك بسد ولجة ملاق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

تبسة - تمكنت العديد من وحدات الحماية المدنية و فرق الغطاسين بعد ظهر يوم الثلاثاء من انتشال جثة المراهق (أ.ع) البالغ من العمر 16 سنة والذي غرق مساء أمس الاثنين بسد ولجة ملاق في جزئه الواقع ببلدية العوينات (شمال تبسة), حسب ما علم من ذات السلك النظامي.

وفي تصريح ل/وأج, أوضح ذات المصدر بأنه تم في حدود الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة العثور على جثة المراهق الهالك وانتشالها من ذات السد بعد توسيع عمليات البحث التي انطلقت مساء أمس الاثنين.

وقد تم تجنيد أعوان الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية بالعوينات والونزة, إضافة إلى فرقة الغطاسين التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية والتي تم تعزيزها بفرقتي الغطاسين لولايتي كل من أم البواقي وسوق أهراس المجاورتين.

للتذكير فقد هلك المراهق مساء أمس الاثنين إثر قيامه بالسباحة في سد ولجة ملاق ببلدية العوينات, حيث تم إطلاق عمليات واسعة للبحث عنه تواصلت إلى غاية ساعات متأخرة من الليل دون جدوى وتم استئنافها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء ليتم انتشال جثته.

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تبسة: انتشال جثة المراهق الهالك بسد ولجة ملاق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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