كوفيد19 بتيبازة:" الوضع الوبائي متحكم فيه و صفر حالة إنعاش بالولاية"

تيبازة - وصف والي تيبازة, عمر حاج موسى, يوم الثلاثاء الوضع الوبائي الخاص بانتشار وباء كورونا ب"المتحكم فيه" عبر الولاية, مبرزا أنه يوجد صفر حالة إنعاش بالولاية.

وأوضح الوالي في تصريح ل/وأج على هامش إشرافه على دخول حيز الخدمة لمخبر كشف عن فيروس كورونا بوسط مدينة تيبازة, أن "الوضع الوبائي متحكم فيه مع تسجيل صفر حالة إنعاش أو حالة معقدة و متدهورة جراء الإصابة بالجائزة", مبرزا أنه مؤشر "إيجابي ومشجع."

وقال في هذا السياق, "منذ أيام لم نسجل أي حالة إنعاش أو حالة تطلبت التنفس الاصطناعي أو التنبيب," منوها في هذا السياق بالطواقم الطبية المجندة للتكفل بالحالات المؤكدة عبر مستشفيات تيبازة و القليعة و شرشال, أين يخضعون للعلاج.

واسترسل ذات المسؤول يقول: "بفضل جهود الجيش الابيض, الوضعية الوبائية في حالة تحسن مستمر", داعيا في نفس الوقت المواطنين إلى ضرورة اليقظة ومواصلة إحترام تدابير الحجر والوقاية, لاسيما منها وضع الأقنعة.

وفي السياق, كشف المسؤول على توجه مصالح الولاية تدريجيا إلى الفرض الإجباري لوضع القناع, حيث تشهد الولاية حاليا حملة تحسيس واسعة قبل توسيع الإجراء.

وجدد الوالي التذكير بالقرار الولائي القاضي باتخاذ إجراءات واسعة لفرض حمل الكمامات على الموظفين الاداريين وكذا التجار والحرفيين.

وأشرف الوالي على دخول حيز الخدمة لمخبر كشف عن فيروس كورونا بوسط مدينة تيبازة, الذي اكد ان المخبر يأتي لتخفيف الضغط على معهد باستور.

كما من شأن المخبر أن يساهم بقوة في تخفيف الضغط على طول مدة انتظار خروج النتائج على الحالات المشتبه بها حيث يسمح بإجراء التحاليل في ظرف قصير، أي خروج النتائج خلال نفس اليوم، حسب الشروحات المقدمة ل/واج من قبل مديرة الصحة المحلية, مهدية برانكية مبرزة أنه (المخبر) يسمح بإجراء معدل 30 تحليل يوميا.

و تم في وقت سابق من شهر أبريل الماضي استيلام جهاز التحاليل الخاص بفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي تم إقتناوه من طرف احد الخيريين لفائدة قطاع الصحة بالولاية.

و قد خصصت مصلحة خاصة بإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإصابة بكوفيد19 على مستوى المخبر الولائي للنظافة.