ورقلة: توزيع أزيد من 100 وجبة ساخنة محمولة يوميا لفائدة مستعملي الطرقات

ورقلة - توزع أكثر من 100 وجبة ساخنة محمولة يوميا وقت الإفطار لفائدة مستعملي الطرقات بورقلة, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء القائمون على هذه المبادرة الخيرية.

وتتمثل هذه العملية التي تم اعتمادها بعد عدم الترخيص لمطاعم "الرحمة " بسبب تفشي جائحة كوفيد-19, في توزيع وجبات غذائية ساخنة محمولة كاملة تتكون من تمر ولبن وحساء وطبق رئيسي ووجبة تحلية لفائدة مستعملي الطريق على مستوى مفترق الطرقات ورقلة-حاسي مسعود- تقرت والطريق الوطني رقم-49 في اتجاه ولاية غرداية, كما أوضحت المكلفة بالإتصال لدى اللجنة المحلية للهلال الأحمر الجزائري, جمعة مرابط.

وانطلقت هذه المبادرة التضامنية التي تشرف عليها مصالح الهلال الأحمر الجزائري ومديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بولاية ورقلة, بمشاركة قطاعات أخرى, على غرار السياحة والصناعة التقليدية والتكوين والتعليم المهنيين, في العاشر مايو الجاري وتتواصل طيلة شهر رمضان المعظم , تضيف ذات المتحدثة.

وكما جرت عليه العادة خلال الشهر الفضيل, يقوم الهلال الأحمر الجزائري بمساعدة العائلات المعوزة من خلال منحهم طرود غذائية, كما ذكرت جمعة مرابط.

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وفي ذات السياق, قامت مصالح الولاية منذ بداية هذه الأزمة الصحية التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك بتوزيع إعانات غذائية على المعوزين والأسر القاطنة في مناطق الظل عبر مختلف البلديات.

وتهدف هذه الحملة التضامنية التي جرى تنظيمها بالتنسيق مع محسنين ومتبرعين من المجتمع المدني إلى التكفل بالفئات الهشة وسكان المناطق المعزولة الذين هم بحاجة إلى مساعدة خلال الحجر الصحي الوقائي , كما أكد المدير الولائي للنشاط الإجتماعي والتضامن, عبد اللطيف بقاص.

وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق تعليمات السلطات العمومية الداعية إلى مرافقة المواطنين من أجل تذليل الآثار الإجتماعية والإقتصادية المترتبة عن تدابير الحجر الصحي الجزئي على المواطنين خاصة بالنسبة للعائلات المعوزة والفقيرة, مثلما أوضح ذات المسؤول.

وأضاف أن هذه الفترة تميزت أيضا بالقيام بعملية التكفل بالأشخاص دون مأوى ونقلهم إلى مراكز الإيواء وذلك ضمن من تدابير حماية هذه الفئة في ظل تفشي فيروس كوفيد-19.