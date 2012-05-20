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الأغواط/ كوفيد-19: شركة كالغاز توزع الأوكسجين مجانا لفائدة مستشفيات الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

 

الأغواط - أطلقت اليوم شركة "كالغاز ألجيري" لإنتاج الغازات الصناعية عبر وحدتها بالأغواط, مبادرة لتزويد عدد كبير من مستشفيات الوطن مجانا بمادة الأوكسجين من أجل المساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ), حسبما أفادت يوم الثلاثاء مصالح ذات الشركة.

وبدأت هذه العملية بتوجه أربع (4) شاحنات نصف مقطورة محملة بمادة الأوكسجين نحو المستشفيات التي تتوفر على مصالح العزل الطبي بولايات الأغواط وورقلة وباتنة و وهران, على أن تستمر العملية لتشمل ولايات أخرى بداية من يوم غد الأربعاء, وفق ذات المصدر.

وبالمناسبة أكد مدير الصناعة و المناجم, عبد العزيز حروز, أن مختلف المؤسسات والشركات الناشطة في قطاع الإستثمار بولاية الأغواط, ساهمت بالقدر المستطاع في العمليات التضامنية التي انطلقت منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته, ثمن مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية "أحميدة بن عجيلة" بالأغواط, محمد بوشارب, هذا النوع من الهبات التضامنية التي يحتاج إليها قطاع الصحة, مبرزا دورها و علاقتها المباشرة في المساهمة في علاج المرضى بهذا الفيروس الخطير.

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الأغواط/ كوفيد-19: شركة كالغاز توزع الأوكسجين مجانا لفائدة مستشفيات الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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