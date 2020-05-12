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الوزير الأول: سنوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 12:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
الوزير الأول: سنوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا

وهران – أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بوهران عن توفير 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا حتى يتمكن المواطنون من استعمالها الى غاية تجاوز الأزمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وقال السيد جراد خلال وجوده بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران "الحكيم بن زرجب" في إطار زيارة العمل التي تقوده لولاية وهران أن "الدولة ستوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا"، مشددا على أن "هذه الوسيلة الوقائية تمثل حماية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا".

 

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وحث بالمناسبة كافة المواطنين على "ضرورة مواصلة استعمال هذه الكمامات الواقية إلى غاية الخروج من هذه الأزمة الصحية منتصرين".

واعتبر الوزير الأول أن الأمر هو "قضية مسؤولية فردية وجماعية أين يتحتم على الجميع العمل بالتدابير الوقائية لحماية أنفسهم وعائلاتهم"، معربا عن امتنانه للأطقم الطبية لتفانيهم في أداء واجبهم المهني

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيار 2020 12:56
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الوزير الأول: سنوفر 7 ملايين كمامة واقية أسبوعيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 أيار 2020 12:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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