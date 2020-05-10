سكنات عدل: استئناف اشغال التهيئة الخارجية في موقع خميس الخشنة ببومرداس

الجزائر- اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" يوم الأحد عن استئناف أشغال التهيئة الخارجية بموقع 3.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وذلك بعد فترة توقف بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضحت وكالة "عدل" في منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك, أن "اعادة بعث اشغال لتهيئة الخارجية للمشاريع جاء لعدة اسباب من بينها كون الاشغال تنجز في الهواء الطلق ولا يوجد احتكاك بين العمال".

وكان المدير العام للوكالة طارق بلعريبي اطلع ميدانيا على مدى تقدم الاشغال بهذا الموقع وشدد على ضرورة اخذ كل الاحتياطات الوقائية, حسب نفس المصدر.

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وأكد المنشور ان المدير العام أبدى حرصه على مواصلة اشغال التهيئة الخارجية في هذا الموقع الذي يحتوي على المرافق العمومية الضرورية.

ويعتبر موقع 3.000 سكن بخميس الخشنة من أكبر المشاريع السكنية بولاية بومرداس وهو موجه لمكتتبي "عدل" بالجزائر العاصمة.