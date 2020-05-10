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جيجل: العثور على طائر "السمامة الشائعة" بأعالي تاكسنة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
جيجل: العثور على طائر &quot;السمامة الشائعة&quot; بأعالي تاكسنة

جيجل - عثر أحد المواطنين ببلدية تاكسنة (23 كلم جنوب جيجل) يوم الأحد بمسكنه العائلي على طائر ينتمي لفصيلة السماميات ويلقب بطائر "السمامة الشائعة أو السوداء" حيث قام بتسليمه لمحافظة الغابات, حسب ما علم من إطار بهذه الهيئة.

وأوضح في هذا الشأن إطار بمحافظة الغابات بالولاية, نجيب بن عياد , ل/وأج أن مواطنا يقطن ببلدية تاكسنة بأعالي جيجل سلم الطائر الذي عثر عليه بباحة منزله إلى مصالح المحافظة والتي قامت بعد معاينته بإعادة إطلاقه بأعالي جبال سلمى بن زيادة.

وأضاف المصدر أن هذا الطائر هو من الطيور المعششة تهاجر إلى الجزائر و تونس و المغرب لقضاء فترة التزاوج و التعشيش في الفترة الممتدة ما بين أبريل إلى غاية نهاية سبتمبر, مشيرا إلى أن ظهوره في هذه الفترة من السنة "عادي جدا" و لا يشكل أي خطر, حيث تتم ملاحظة عدة أسراب منه سنويا خاصة بالمرتفعات و يقضي أغلب وقته في الطيران.

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ويتميز طائر السمامة الشائعة بمخالبه القوية و يمكنه العيش في الجو لفترة زمنية طويلة, كما أشار إليه ذات الإطار .

وذكر السيد بن عياد بقيام محافظة الغابات بجيجل, بناء على قرار ولائي, بإنشاء لشبكة محلية لمراقبة الحيوانات البرية و ذلك أواخر سنة 2019 تضم ممثلين عن عديد القطاعات المختصة على غرار البيئة و الصحة و السكان و فيدرالية الصيادين و جمعية "بيئة بلا حدود" و جامعة جيجل و إدارة حديقة الحيوانات وبيطريين تتولى مهمة فحص الحيوانات التي تسلم من طرف المواطنين أو المحجوزة وحتى تلك التي يعثر عليها ميتة.

وأضاف أنه من بين مهام الشبكة كذلك التأكد من عدم إصابة هذه الحيوانات بأي وباء يمكن أن ينتقل و يصيب الحيوانات البرية والأليفة أو حتى الإنسان, ليتم بعد ذلك إطلاق و تحرير هذه الحيوانات في وسطها الطبيعي.

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 17:13
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جيجل: العثور على طائر "السمامة الشائعة" بأعالي تاكسنة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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