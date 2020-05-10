ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية

وأوضح البيان أنه حفاظا على الصحة العمومية وفي إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومكافحته تنهي مصالح ولاية الجزائر لعلم أصحاب المحلات والفضاءات التجارية المرخص لها بممارسة نشاطاتها التجارية أنهم ملزمون ومستخدميهم بارتداء الكمامات وكذا احترام كافة التدابير ذات الصلة باحتياطات التباعد والاجتماعي.
من جهة اخرى أكد ذات المصدر أن كل مخالفة لهذا الإجراء سيترتب عنه اللجوء إلى الغلق الإداري لهذه الحملات والفضاءات.
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