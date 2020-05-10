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ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية

  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية

 الجزائر - أكدت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها يوم الأحد أن أصحاب ومستخدمي المحلات والفضاءات التجارية المرخص لها بممارسة أنشطتها التجارية ملزمون بارتداء الكمامات.

وأوضح البيان أنه حفاظا على الصحة العمومية وفي إطار تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومكافحته تنهي مصالح ولاية الجزائر لعلم أصحاب المحلات والفضاءات التجارية المرخص لها بممارسة نشاطاتها التجارية أنهم ملزمون ومستخدميهم بارتداء الكمامات وكذا احترام كافة التدابير ذات الصلة باحتياطات التباعد والاجتماعي.

من جهة اخرى أكد ذات المصدر أن كل مخالفة لهذا الإجراء سيترتب عنه اللجوء إلى الغلق الإداري لهذه الحملات والفضاءات.

اقرأ أيضا:      قسنطينة: الشروع في فرض إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات التجارية

 

آخر تعديل على الأحد, 10 أيار 2020 16:41
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ولاية الجزائر: إلزامية ارتداء الكمامات لأصحاب ومستخدمي المحلات التجارية
  أدرج يـوم : الأحد, 10 أيار 2020 16:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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