وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين في حادث مرور بالقرب من زلفانة (غرداية) 

غرداية - أسفر حادث مرور وقع يوم السبت بعد الظهيرة على بعد 75 كيلومترا جنوب شرق ولاية غرداية، عن مقتل شخص وجرح أربعة آخرين، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم49 الرابط بين غرداية و ورقلة على بعد ثلاثون كيلومترا من الحمام المعدني بزلفانة عندما اصطدمت مركبة سياحية بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس، ما تسبب في وفاة شخص على الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجرحى المتراوحة أعمارهم بين 11 و23 سنة إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بزلفانة، كونها الأقرب لمكان الحادث، وتحويل جثة الشخص المتوفي البالغ من العمر 53 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

وفي ذات الإطار، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.