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المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران : جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران : جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19

 وهران - وضعت مصلحة أمراض النساء والتوليد للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران جهازا خاصا للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19 ، حسبما ورد اليوم السبت في بيان لهذه المؤسسة الصحية.

و يتم توجيه المريضات اللواتي تعانين من أعراض الفيروس إلى جناح مخصص للكوفيد-19 ، وفقا للمصدر ذاته الذي أشار الى ان هذا الجناح يتكون من 5 غرف استشفائية و غرفة عمليات وغرفة للتوليد و وحدة للفحوصات خاصة بالكوفيد-19.

أما المريضات اللاتي لا تعانين من أية أعراض مرتبطة بالكوفيد-19 فيتم التكفل بهن عبر مسار علاج منفصل تماما وبعيد عن ذلك المخصص لـلمصابات بالفيروس.

و تواصل المؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران وهي أحد المركزين الرئيسيين المخصصين بالولاية  للتكفل بالمصابين بكوفيد-19 مع المركز الإستشفائي الجامعي التكفل بمختلف الأمراض الأخرى و هو ما تطلب إنشاء مسار عازل يفصل الحالات المصابة عن غير المصابة.

وتم تنظيم مصلحة التوليد منذ بداية الوباء من خلال إنشاء مسار خاص للنساء اللواتي يعانين من أعراض كوفيد-19 ، من أجل ضمان التكفل في نفس الوقت بالأشخاص غير المصابين وعلاج المرضى المصابين , مثلما تمت الإشارة إليه

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المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران : جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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