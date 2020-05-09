مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية

مستغانم- تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من الإطاحة بشبكة لتزوير العملة الوطنية والمحررات الإدارية، حسبما أستفيد اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

أبرز قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم الرائد مودع يزيد ل/وأج أن "هذه الشبكة المختصة في تزييف العملة الوطنية وترويجها وتزوير المحررات الرسمية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة".

وتم خلال هذه العملية -وفقا لنفس المصدر- استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية مزور تقدر قيمته ب 6 ملايين و200 ألف دج من فئة 2.000 دج ومحررات وشهادات إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي ودراجتين ناريتين كانت تستعمل في عمليات التزوير والنقل والترويج.

وسيتم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تقديم الموقوفين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة كما أشير إليه.