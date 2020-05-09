Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية

  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية

مستغانم- تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من الإطاحة بشبكة لتزوير العملة الوطنية والمحررات الإدارية، حسبما أستفيد اليوم السبت من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

أبرز قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم الرائد مودع يزيد ل/وأج أن "هذه الشبكة المختصة في تزييف العملة الوطنية وترويجها وتزوير المحررات  الرسمية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة".  

وتم خلال هذه العملية -وفقا لنفس المصدر- استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية مزور تقدر قيمته ب 6 ملايين و200 ألف دج من فئة 2.000 دج ومحررات وشهادات إدارية مزورة وأجهزة إعلام آلي ودراجتين ناريتين كانت تستعمل في عمليات التزوير والنقل والترويج.

وسيتم بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تقديم الموقوفين الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية
  أدرج يـوم : السبت, 09 أيار 2020 17:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.09

تيسمسيلت: مسابقة عن بعد لأحسن فيلم وثائقي حول مجازر 8 مايو 1945

20.05.09

المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران : جهاز خاص للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد-19

20.05.09

مستغانم : الإطاحة بشبكة لتزويرالعملة الوطنية والمحررات الإدارية

20.05.09

شيعلي: استلام مشروع تعزيز المدرج الرئيسي نهاية يوليو بمطار الجزائر الدولي

20.05.09

مسودة مشروع تعديل الدستور: أحزاب سياسية تثمن الوثيقة وتلتزم بمناقشتها وإثرائها

20.05.09

فلسطين: إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى "النكبة" بسبب فيروس "كورونا"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.05.04

فيروس كورونا: تسجيل 174 إصابة وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.05.07

رئاسة الجمهورية: الشروع في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

20.05.07

مقترحات مسودة مشروع تعديل الدستور

20.05.05

بن بوزيد: "توسيع منحة الخطر لفائدة عمال قطاع الصحة"

20.05.07

الشلف: مواطن يعثر على طائر أبابيل و يسلمه لمصالح الغابات

20.05.04

اللجنة الدولية البرالمبية ترسم تأهل المنتخبين الجزائريين رجال وسيدات لكرة الجرس لموعد…