الشلف: وفاة شخص في حادث مرور بالطريق السيار شرق-غرب

الشلف - لقي شخص مصرعه في حادث مرور وقع اليوم الخميس على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الرابعة عصرا على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب تحديدا بمنطقة "سيدي لعروسي" (6 كلم غرب الشلف) في اتجاه الجزائر العاصمة، نجم على إثر انحراف وانقلاب سيارة نفعية بوسط الطريق.

وأسفر هذا الحادث، استنادا للمصدر، عن وفاة في عين المكان شخص في العقد الرابع من العمر (37 سنة)، حيث تدّخلت وحدات الحماية المدنية بواد سلي لإجلاء جثة الضحية وتحويلها إلى مستشفى أولاد محمد.

ودعت بالمناسبة مصالح الحماية المدنية، السائقين ومستعملي الطريق، لتوخي الحيطة والحذر واحترام قانون المرور واتباع قواعد السلامة المرورية، لاسيما خلال الساعات القريبة من توقيت فترة الحجر الصحي الذي تخضع له الولاية (من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا).

الجدير بالذكر أن نفس المصالح سجّلت أمس الخميس وقوع أربع حوادث أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.