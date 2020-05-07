الشلف: مواطن يعثر على طائر أبابيل و يسلمه لمصالح الغابات

الشلف - عثر أحد المواطنين بالشلف اليوم الخميس على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، حيث قام بتسليمه لمحافظة الغابات التي عاينته ووضعته تحت الحماية.

وصرح المكلف بالإعلام بذات المصالح، محمد بوغالية، لـ/وأج/، أن "أحد المواطنين قد سلم لمحافظة الغابات طائرا من فصيلة السماميات، عثر عليه اليوم الخميس، حيث تمت معاينته ووضعه تحت الحماية خاصة أن هذه الفصيلة تعد نادرة وجدير بالبحث والاهتمام".

وأبرز ذات المتحدث أن الطائر الذي تم معاينته من طرف الخبراء المختصين في حماية أصناف الطيور هو في "حالة جيدة" في حين لم تعرف الأسباب التي أدت إلى سقوطه على سطح الأرض وهو الطائر الذي يعيش بالمرتفعات والأعالي.

وثمن السيد بوغالية "الوعي البيئي لدى هذا المواطن"، الذي اتصل مباشرة بمصالح الغابات وقام بتسليمه إليها، آملا أن تتضافر جهود الجميع في سبيل المحافظة على هكذا أصناف نادرة من الطيور والمساهمة بذلك في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي.

من جانبه أوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات، محمد عروس، أن "هذا الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب، لونه بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات".

وأردف أن طائر الأبابيل يعيش في الأعالي والمرتفعات ونادرا ما يشاهد على سطح الأرض، لافتا في هذا السياق إلى أن "هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها حيث شوهد سابقا هذا النوع من الطيور بضواحي بلدية تنس (55 كلم شمال الشلف)".

واستنادا للسيد عروس فإنه من المنتظر أن يتم التنسيق مع خبراء المركز الوطني للصيد بزرالدة بغية تحديد مصير الطائر إما بإطعامه وإطلاق سراحه بإحدى المرتفعات أو تسليمه لهم لإخضاعه للمعاينة والاهتمام به أكثر.