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إحصاء 84 إنجازا بناء بدون رخصة خلال شهر أبريل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
إحصاء 84 إنجازا بناء بدون رخصة خلال شهر أبريل

الجزائر - سجلت فرق شرطة العمران وحماية البيئة 84 تدخلا متعلقا بإنجازات بناء بدون رخصة و 16 تدخلا خاصا بالتجارة غير الشرعية خلال شهر أبريل الماضي، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان أن شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر أحصت خلال شهر أبريل الماضي فيما يخص المساس بقواعد العمران وتطهير الطريق العام 84 تدخلا تعلق بإنجازات بناء بدون رخصة و 16 تدخلا متعلّقا بالتجارة غير الشرعية.

وأشار فيما تعلق بحماية البيئة في شقها المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 376 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية و 299 تدخل حول إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تسجيل 27 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، ناهيك عن 13 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كُناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر آو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة الصحة، بالإضافة إلى إزالة 09 مواقع ومفرغات غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وأبرز من جهة أخرى أن ذات المصالح سجلت ست حالات رمي حيوانات ميتة وفضلات ذات مصدر حيواني، مع تسجيل حالة واحد لبيع وشراء وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح.

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إحصاء 84 إنجازا بناء بدون رخصة خلال شهر أبريل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 18:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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