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172 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 17:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
172 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر - سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل المنصرم إلى 4 مايو الجاري، 172 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 215 آخرين.

وأوضحت مصالح الامن الوطني في بيان لها اليوم الاربعاء أنه "مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا محسوسا في عدد الحوادث قدر بـ25 حادثا وكذا في عدد الجرحى بـ 43 حالة، في حين سجلت الوفيات انخفاضاً بـ 5 حالات".

وتشير المعطيات ذات الصلة الى أن "أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 93% نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة والإرهاق، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط".

وفي هذا الإطار، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة والمراقبة الدورية للمركبة".

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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172 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 أيار 2020 17:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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