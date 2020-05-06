الجزائر العاصمة: انهيار طابقين بعمارة ببلدية حسين داي

الجزائر - سجل ظهر اليوم الأربعاء انهيار طابقين (السادس والخامس) من عمارة تقع بشارع طرابلس بالجزائر العاصمة خلف، حسب حصيلة أولية، ضحيتين إحداهما في وضع حرج و الأخرى مازالت تحت الردوم، حسبما أكده ل/وأج المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي.

وأوضح النقيب برناوي ان انهيار الطابقين 6 و5 وقع في عمارة مكونة من 6 طوابق تقع ب 64 شارع طرابلس، حيث اتضح من التدخلات الأولى لمصالح الحماية المدنية وجود شخصين تحت الردوم وقد تم لحد الآن انتشال ضحية أولى وهي سيدة في حالة حرجة تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات.

وأكد ذات المسؤول أنه تم إخلاء العمارة من السكان كإجراء وقائي في انتظار استكمال العملية والتعرف على باقي المعطيات.

من جهته أوضح رئيس بلدية حسين داي، بن رعيدة عبد القادر، أن هذه العمارة كانت مصنفة في خانة البرتقالي وهي واحدة من العمارات القديمة المطلة على شارع طرابلس تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقد كانت مسجلة للاستفادة من عملية تهيئة المبرمجة من قبل ولاية الجزائر.