ورقلة- أعيد غلق عديد المحلات التجارية عبر ولايات تمنراست و إيليزي وتندوف يوم الإثنين لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما استفيد من مصالح هذه الولايات.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي تنفيذا لقرارات أصدرتها السلطات المحلية للحفاظ على صحة المواطنين بعد أن سجل تراخي بخصوص التقيد بالتدابير الصحية الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، وفق ذات المصدر.

وشملت تلك القرارات غلق محلات الأنشطة التجارية لبيع الألبسة والأقمشة والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني المنزلية و الحلويات العصرية والتقليدية، بالإضافة إلى قاعات الحلاقة (رجال ونساء) ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمجوهرات.

وقد إستثنيت من الغلق أنشطة بيع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمخابز.

اقرأ أيضا: جنوب/ كوفيد -19: إعادة غلق محلات تجارية لعدم التقيد بالتدابير الوقائية

وبهدف التخفيف من تداعيات إجراءات الحجر الصحي فقد تقرر مطلع الأسبوع المنصرم توسيع بعض الأنشطة التجارية، إلا أنه لوحظ بعد إعادة فتح تلك المحلات اكتظاظا وازدحاما، مما دفع السلطات العمومية إلى تعليق القرار بسبب التراخي الكبير للمواطنين وكذا التجار بخصوص عدم احترام إجراءات الوقاية الصحية كالتباعد الإجتماعي وارتداء الوسائل الوقائية .