فيروس كورونا: غلق قاعات الحلاقة و محلات بيع الملابس ونشاطات أخرى بالجزائر العاصمة

الجزائر -أعلنت ولاية الجزائر في بيان لها الأحد عن غلق قاعات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات الشرقية و محلات بيع الالبسة والأحذية و غيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاطات أخرى التي تم إعادة فتحها مؤخرا وذلك بعد تسجيل إخلال بالاحتياطات والتدابير الصحية.

وأوضح البيان أن القرار الولائي بغلق المحلات التجارية الموجه لكافة التجار الحرفيين يشمل غلق قاعات الحلاقة والألبسة والأحذية و محلات المرطبات والحلويات التقليدية و التجارة الكهرومنزلية والأدوات والأواني المنزلية والاقمشة والخياطة ومنتوجات مستحضرات التجميل والعطور .

وأضاف ذات المصدر أن جميع النشاطات التجارية والنشاطات المجمعة من نوع "بازار" تظل غير مرخص لفتحها.

وأشار ذات المصدر أن إجراءات الغلق تم اتخاذها حرصا على صحة وسلامة المواطنين في إطار تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، و نظرا لما تم تسجيله بخصوص الإخلال بتدابير الوقاية و التباعد الاجتماعي التي من شأنها أن تبطل النتائج المحققة على الصعيد الوبائي والصحي.

ودعا ذات البيان المواطنين الى ضرورة تفادي الازدحام على مستوى أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية المرخص لها وأخذ كافة احتياطات الوقاية.