الوزير الأول يخصص 130 سكنا للباحثين بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

وأوضح الوزير الأول لدى تقديم عرض حول مهام و أعمال البحث بمركز البحث في البيوتكنولوجيا أن هذه السكنات ستوزع بطريقة "عادلة" و "ستسمح للمستفيدين بتكريس أنفسهم حصريا لأعمالهم البحثية".
ولفت بالمناسبة أن "الأحداث أثبتت أن البلاد تتوفر على مؤهلات بشرية و مواهب قادرة على مواجهة تحدي فيروس كورونا" و أن "عبر عدة مراكز بحث, قدم الباحثون بصفة تلقائية العون و المساعدة لوقف تفشي كوفيد-19 و توصلوا إلى نتائج جد إيجابية دون انتظار الإجراءات الرسمية".
وأضاف انه "يتعين مرافقة هؤلاء الباحثين و الكفاءات لتمكين نخبتنا من احتلال المكانة التي تستحقها".
كما سلط الوزير الأول الضوء على ضرورة تضافر الجهود من أجل التنسيق بين مخابر البحث لبناء نظام بحث علمي فعال, داعيا الجامعة الى التعاون على الصعيد الدولي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز هذا الانفتاح.