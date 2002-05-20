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مستغانم/كوفيد 19: 34 شخصا يتماثلون للشفاء

  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 12:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
مستغانم/كوفيد 19: 34 شخصا يتماثلون للشفاء

مستغانم - ارتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا (كوفيد- 19) بمختلف مستشفيات مستغانم إلى 34 حالة، حسبما علم اليوم السبت من المدير الولائي للصحة والسكان، توفيق محمد خليل.

وأوضح السيد خليل لوأج أن "24 مريضا غادروا حتى الآن المؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي غيفارا" بمستغانم و7 أخرين مستشفى "العجال بلطرش" بعين تادلس و3 مرضى مستشفى "حمادو حسين" بسيدي علي بعد خضوعهم للعلاج وفقا لبرتوكول دواء الكلوروكين وتماثلهم جميعا للشفاء".

وذكر نفس المسؤول أن "حالات التعافي التي ارتفعت من 12 حالة قبل أسبوعين إلى 34 اليوم السبت مست كل الفئات العمرية وهي تتراوح بين شهر واحد و68 سنة".

وغادر أمس الجمعة مستشفى عين تادلس 5 أشخاص تماثلوا للشفاء من بينهم رضيع يبلغ من العمر شهر واحد بعد تعافيه رفقة والدته من فيروس كورونا، يضيف السيد خليل.

 

 

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مستغانم/كوفيد 19: 34 شخصا يتماثلون للشفاء
  أدرج يـوم : السبت, 02 أيار 2020 12:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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