مستغانم/كوفيد 19: 34 شخصا يتماثلون للشفاء

وأوضح السيد خليل لوأج أن "24 مريضا غادروا حتى الآن المؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي غيفارا" بمستغانم و7 أخرين مستشفى "العجال بلطرش" بعين تادلس و3 مرضى مستشفى "حمادو حسين" بسيدي علي بعد خضوعهم للعلاج وفقا لبرتوكول دواء الكلوروكين وتماثلهم جميعا للشفاء".
وذكر نفس المسؤول أن "حالات التعافي التي ارتفعت من 12 حالة قبل أسبوعين إلى 34 اليوم السبت مست كل الفئات العمرية وهي تتراوح بين شهر واحد و68 سنة".
وغادر أمس الجمعة مستشفى عين تادلس 5 أشخاص تماثلوا للشفاء من بينهم رضيع يبلغ من العمر شهر واحد بعد تعافيه رفقة والدته من فيروس كورونا، يضيف السيد خليل.