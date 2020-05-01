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الجلفة: هلاك شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 16:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الجلفة - لقي شخص حتفه في ما جرح إثنان آخران, في حادث مرور, وقع يوم الجمعة, بالجلفة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووفقا للمكلف بالإعلام لدى - ذات المصالح - الملازم أول خاضر عبد الرحمان، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة حد الصحاري ( 80 كيلومتر شمال الولاية) لأجل حادث مرور, وقع على محور الطريق الولائي (167ب) تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية, ترقيم ولاية وهران محطمة بشكل كلي.

وقد أسفر الحادث, عن إصابة ثلاث أشخاص, تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان, من بينهم ضحية, يبلغ من العمر 26 سنة به إصابة بليغة على مستوى الرأس, حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى عين وسارة الذي أستقبل ضحايا هذا الحادث.

ومن جهتها, فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا, لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

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الجلفة: هلاك شخص وجرح إثنين آخرين في حادث مرور
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 أيار 2020 16:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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