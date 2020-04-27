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قسنطينة/كوفيد-19: توزيع 2000 كمامة بالفضاءات التجارية الكبرى بعلي منجلي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

قسنطينة - بادرت مصالح أمن ولاية قسنطينة ممثلة في أمن دائرة علي منجلي بالتنسيق مع المديرية الولائية للتكوين و التعليم المهنيين يوم الخميس إلى توزيع 2000 كمامة واقية بالمجان على مواطنين و تجار عبر عديد الفضاءات التجارية الكبرى على مستوى المقاطعة الإدارية علي منجلي بولاية قسنطينة بعد أن أعيد فتحها تنفيذا لقرار الحكومة المتعلق بتوسيع دائرة بعض النشاطات.

وفي تصريح ل/وأج على هامش عملية توزيع هذه الكمامات بأحد الفضاءات التجارية الكبرى, أوضح رئيس أمن دائرة علي منجلي عميد الشرطة, محمد يزيد بوبكري, بأن هذه العملية "تهدف بالدرجة الأولى لتحسيس أصحاب المحلات التجارية والمواطنين على حد سواء بأهمية التباعد الاجتماعي بين الأشخاص واحترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا."

وأفاد بأن "التغلب على جائحة كورونا يستوجب تظافر جهود الجميع من تجار و مواطنين" , مفيدا بأن مصالحه تعمل حسب دائرة اختصاصها على فرض الصرامة فيما يتعلق باحترام قواعد النظافة و إتباع السلوكيات الاحترازية داخل المحلات من أجل تجنب قدر الإمكان مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جهتها صرحت المديرة المحلية للتكوين و التعليم المهنيين, رحيمة زناتي, بأنه تم تخصيص 4 مراكز للتكوين المهني و التمهين لعملية خياطة الكمامات الوقاية تمكنت من إنتاج ما مجموعه 80 ألف و 500 كمامة منذ بداية انتشار هذا الفيروس.

وسلطت ذات المسؤولة الضوء على أهمية "الوعي الجماعي" بشأن المخاطر المحتملة في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية و الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

للإشارة فقد لاقت هذه المبادرة التي تخللها أيضا توزيع مطويات توعوية بضرورة التحلي بروح المسؤولية و المساهمة في وقف انتشار الفيروس استحسان مرتادي هذه الفضاءات التجارية.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة/كوفيد-19: توزيع 2000 كمامة بالفضاءات التجارية الكبرى بعلي منجلي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 17:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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