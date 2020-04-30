الكشافة الجزائرية بسطيف: انطلاق قافلة تضامنية لتعزيز جهود مكافحة الوباء

سطيف - أطلقت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بسطيف يوم الخميس قافلة تضامنية " قافلة الحياة1" لدعم و تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ الولائي لذات التنظيم الكشفي, سهيل بورحلة, بأن 60 فوجا كشفيا يشاركون في هذه القافلة التي انطلقت من أمام مقر الولاية و ذلك بتنظيم حملة تعقيم و تطهير واسعة استهدفت عديد المديريات الولائية و الإدارات و الهياكل الصحية ,على غرار المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة و مقرات الدرك والأمن الوطنيين و الحماية المدنية و غيرها و ذلك عبر جميع البلديات.

كما تتضمن هذه القافلة التي يؤطرها 40 قائدا كشفيا موزعين عبر فرق خاصة بالتعقيم, تنظيم وقفة تقدير و تشجيع عناصر الصف الأول في عملية مكافحة كوفيد-19 تحت شعار " جهودكم فخر الجزائر" تستهدف عمال الصحة و النظافة و منتسبي الحماية المدنية و الأمن و الدرك الوطنيين.

وتهدف العملية إلى تشجيع و مساندة الأطقم المتواجدة في الصفوف الأولى لمجابهة هذا الوباء و الرفع من معنويات المصابين بفيروس كورونا المستجد, حسب ما أكده المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وستقدم للأطفال و العائلات كذلك في إطار هذه القافلة عروضا بهلوانية متنوعة لمدة أسبوع عبر التجمعات السكانية الكبرى و الأحياء الشعبية و عمارات يشاهدونها من أعلى شرفات منازلهم ما يساهم في التخفيف من الرتابة بسبب إجراءات الحجر الصحي الجزئي و توعية المواطنين بشأنه في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي, كما تمت الإشارة إليه.

وستكون هذه القافلة كذلك فرصة للشروع في توزيع 10 آلاف قفة تحتوي على مواد غذائية أساسية و ذلك في إطار الحملات التضامنية مع العائلات الفقيرة و المعوزة خلال شهر رمضان الكريم, وفق ما أفاد به ذات المصدر.

وقد بادرت إلى تنظيم هذه القافلة المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع كل من مديرية الشباب و الرياضة و ديوان مؤسسات الشباب و مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف و إذاعة الجزائر من سطيف, وفق ما ذكره ذات المصدر.