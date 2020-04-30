الكشافة الجزائرية بسطيف: انطلاق قافلة تضامنية لتعزيز جهود مكافحة الوباء

وأكد المحافظ الولائي لذات التنظيم الكشفي, سهيل بورحلة, بأن 60 فوجا كشفيا يشاركون في هذه القافلة التي انطلقت من أمام مقر الولاية و ذلك بتنظيم حملة تعقيم و تطهير واسعة استهدفت عديد المديريات الولائية و الإدارات و الهياكل الصحية ,على غرار المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة و مقرات الدرك والأمن الوطنيين و الحماية المدنية و غيرها و ذلك عبر جميع البلديات.
كما تتضمن هذه القافلة التي يؤطرها 40 قائدا كشفيا موزعين عبر فرق خاصة بالتعقيم, تنظيم وقفة تقدير و تشجيع عناصر الصف الأول في عملية مكافحة كوفيد-19 تحت شعار " جهودكم فخر الجزائر" تستهدف عمال الصحة و النظافة و منتسبي الحماية المدنية و الأمن و الدرك الوطنيين.
وتهدف العملية إلى تشجيع و مساندة الأطقم المتواجدة في الصفوف الأولى لمجابهة هذا الوباء و الرفع من معنويات المصابين بفيروس كورونا المستجد, حسب ما أكده المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية.
وستقدم للأطفال و العائلات كذلك في إطار هذه القافلة عروضا بهلوانية متنوعة لمدة أسبوع عبر التجمعات السكانية الكبرى و الأحياء الشعبية و عمارات يشاهدونها من أعلى شرفات منازلهم ما يساهم في التخفيف من الرتابة بسبب إجراءات الحجر الصحي الجزئي و توعية المواطنين بشأنه في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي, كما تمت الإشارة إليه.
وستكون هذه القافلة كذلك فرصة للشروع في توزيع 10 آلاف قفة تحتوي على مواد غذائية أساسية و ذلك في إطار الحملات التضامنية مع العائلات الفقيرة و المعوزة خلال شهر رمضان الكريم, وفق ما أفاد به ذات المصدر.
وقد بادرت إلى تنظيم هذه القافلة المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بالتنسيق مع كل من مديرية الشباب و الرياضة و ديوان مؤسسات الشباب و مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف و إذاعة الجزائر من سطيف, وفق ما ذكره ذات المصدر.