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تيسمسيلت: إحياء الذكرى ال59 لاستشهاد البطل الرائد الجيلالي بودرنان

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 14:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

تيسمسيلت ـ أحيت ولاية تيسمسيلت يوم الخميس الذكرى التاسعة والخمسين لاستشهاد البطل الرائد الجيلالي بودرنان, أحد مسؤولي الناحية الرابعة بالمنطقة الثالثة التابعة للولاية الرابعة التاريخية.

وشهدت مراسم إحياء هذه الذكرى, التي أقيمت ببلدية ثنية الحد مسقط رأس الشهيد قراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء ووضع إكليل من الزهور بالمعلم التاريخي للشهيد بحضور السلطات المحلية وممثلين عن قسمة المنظمة الوطنية للمجاهدين لبلدية ثنية الحد وعدد من المجاهدين. 

وللتذكير فان الشهيد الجيلالي بودرنان الذي ولد سنة 1934 بقرية أولاد يحيى (بلدية ثنية الحد) قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 وتقلد عدة مسؤوليات بالمنطقة الثالثة للولاية الرابعة التاريخية.

 كما قاد عدة معارك على غرار معركة "واد بوناح" بجبل عمرونة بثنية الحد في مايو 1958 وشهدت سقوط تسعة مجاهدين في ميدان الشرف مع تسجيل إسقاط طائرة استكشافية ومقتل 50 عسكريا فرنسيا منهم ضابط برتبة نقيب.

وقد ألقي القبض على الجيلالي بودرنان من طرف القوات الاستعمارية الفرنسية بمنطقة "زدين" (عين الدفلى) ليستشهد يوم 30 أبريل 1961 بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيسمسيلت: إحياء الذكرى ال59 لاستشهاد البطل الرائد الجيلالي بودرنان
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 14:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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