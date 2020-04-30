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عين تموشنت: حريق بمستشفى حمام بوحجر دون خسائر بشرية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
عين تموشنت: حريق بمستشفى حمام بوحجر دون خسائر بشرية

عين تموشنت - شب حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس على مستوى جناح مصلحة الولادة بالمؤسسة العمومية الإستشفائية سيدي عايد ببلدية حمام بوحجر (عين تموشنت) دون وقوع خسائر بشرية, حسبما أفاد به المدير الولائي للحماية المدنية.

وأوضح الرائد مراد بن سالم, لـ/وأج/, أن "مصالح الحماية المدنية تدخلت بالسرعة المطلوبة لإخماد الحريق من خلال تطويق انتشاره وحصر رقعة توسعه في غرفة واحدة بجناح الولادة بالمؤسسة الإستشفائية لبلدية حمام بوحجر الأمر الذي حال دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف نفس المسؤول أن الغرفة التي طالها الحريق كانت فارغة ولم يكن بها أي مريضة أو رضيع فيما مس الحريق أسرة ومعدات الغرفة.

وفيما تفيد المعلومات الأولية بأن هذا الحريق يرجع إلى شرارة كهربائية, فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث, وفق نفس المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 14:54
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عين تموشنت: حريق بمستشفى حمام بوحجر دون خسائر بشرية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 نيسان/أبريل 2020 14:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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