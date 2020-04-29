عطب بقناة التحويل "الماو": تذبذب في التزويد بالمياه في أربع ولايات بغرب الوطن

وهران - تسجل ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر تذبذبا في عملية التزويد بالماء منذ أمس الثلاثاء بسبب كسر مفاجئ حدث أمس على مستوى القناة الرئيسية لرواق التحويل"الماو" القادمة من سد الشلف، حسبنا أفاد به بيان لشركة المياه والتطهير لوهران "سيور".

وأشار البيان أن "كسرا مفاجئا حدث على مستوى القناة الرئيسية لرواق تحويل المياه ماو، ذات القطر 2000 ملمتر، القادمة من سد الشلف، وهذا على مستوى بلدية صيادة بولاية مستغانم"، مبرزا أن هذا الكسر أدى إلى تذبذب في عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى كل من ولايات وهران ومستغانم وغليزان ومعسكر.

وأضاف نفس المصدر أن هذا العطب سيؤدي إلى تخفيض نسبة تحويل المياه الصالحة للشرب لفائدة الولايات المذكورة بنسبة 10 بالمائة، مما سيحدث تذبذبا -حسب البيان- في التموين بالمياه الصالحة للشرب على غرار ولاية وهران التي سيمسها هذا الحدث على مستوى عدة مناطق على غرار الجهة السفلى بقديل، وحي بوعمامة بحاسي مفسوخ.

وأشار البيان إلى إمكانية حدوث تذبذبات طفيفة على مستوى أحياء أخرى على غرار بطيوة والجهة العليا لأرزيو والمنطقة العمرانية لسيدي البشير وجزء من حي النجمة ووسط وادي تليلات والجهة الغربية من مدينة وهران.

وحسب نفس المصدر فان التزويد بالمياه الصالحة للشرب متواصل حاليا عبر محطة تحلية مياه البحر بالمقطع بالنسبة لولاية وهران وولاية معسكر، حيث يسجل "عجزا طفيفا" نتيجة العطب بقناة "الماو"، مضيفا أنه "يتم تجنيد إمكانيات مهمة لإصلاح هذا الكسر لاستئناف عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب الى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".