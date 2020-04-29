قسنطينة: قرار ولائي يحظر "مؤقتا" التجمعات بالغابات

قسنطينة - وقع والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ على قرار ولائي يحظر "مؤقتا" أي تجمع على مستوى غابات كل من جبل الوحش و البعراوية و شطابة والمريج وذلك كإجراء وقائي يرمي أساسا إلى وقف انتشار كوفيد-19 .

وأوضح مسؤول الهيئة التنفيذية المحلية عقب اجتماع لجنة الولاية المكلفة بمكافحة انتشار وباء كورونا بأن التجمعات على مستوى هذه الأماكن التي تعرف خلال هذه الفترة من الحجر الصحي إقبالا لافتا خاصة من طرف العائلات سيتم منعها "مؤقتا لأسباب صحية بحتة."

وأشار السيد ساسي إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بناء على معلومات تشير إلى تجمعات يومية لعديد العائلات بأماكن الراحة هذه دون احترام الإجراءات والتدابير الوقائية المفروضة، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بإجراء يهدف إلى التقليل والتخفيف من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبعد أن اعتبر أن الانضباط والصرامة تعد أفضل وسيلة للتحكم في هذه الوضعية الوبائية، ذكر والي قسنطينة بأن الإدارة المحلية ومن خلال مصالح الأمن تسهر على "الامتثال والاحترام الصارم لإجراءات وتدابير الحجر الصحي الذي فرضته الدولة في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19 ".