بومرداس: حجز أكثر من 3 قناطير من اللحوم الفاسدة

بومرداس - حجزت شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية بومرداس ما يزيد عن ثلاثة قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة وغير الصالحة للإستهلاك, كانت موجهة للتسويق, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء مصدر من امن الولاية.

وأوضح محافظ الشرطة كريمو تواتي, مسؤول خلية الإعلام بأمن الولاية في تصريح ل/وأج, بأنه تم حجز هذه الكمية الكبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء على مستوى عدد محلات تجارية بمنطقة عليليقية بضواحي مدينة بومرداس.

وعلى إثر معاينة اللحوم المحجوزة من طرف طبيب بيطري الذي أكد عدم صلاحية هذه المادة للإستهلاك, تم إتلاف كل الكمية من اللحوم بعد ذلك بحضور ممثلي مصالح التجارة بالولاية على مستوى حظيرة البلدية, حسب نفس المصدر.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب السلعة المذكورة ورفع ملفات قضائية ضدهم, يؤكد محافظ الشرطة.