الشلف: قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل

الشلف - إنطلقت يوم الثلاثاء من مقر مديرية الحماية المدنية بالشلف قافلة تضامنية محمّلة ب 10 آلاف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة بالمناطق النائية بالولاية.

ونظمت هذه القافلة التضامنية بالتنسيق ما بين مديريتي النشاط الاجتماعي والتجارة وبمساهمة جمعيات المجتمع المدني وفرع الكشافة الإسلامية, فيما تضمنت فضلا عن الطرود الغذائية, مواد تنظيف ووسائل وقاية ستوزع على المستشفيات المرجعية لمحاربة وباء كورونا وكذا أغطية وأفرشة لفائدة دور المسنين والطفولة المسعفة.

ولدى إشرافه على إنطلاق هذه العملية التضامنية, صرّح المسؤول الأول عن الولاية, مسعود جاري, بأن "هذه المبادرة تتمة لعمليات تضامنية كبرى إنطلقت منذ تفشي وباء كورونا, حيث ستعرف هذه المرة توزيع 10.000 طرد من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على عائلات معوزة قاطنة بمناطق الظل".

واستنادا لمدير النشاط الإجتماعي, عبد القادر دهيمي, فإن عدد الطرود الغذائية التي تم توزيعها منذ انتشار فيروس كوفيد-19 بالشلف في إطار التضامن مع العائلات المعوزة وتخفيف عليها آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جرّاء تدابير الحجر الصحي, بلغ 32.000 طرد غذائي.

في سياق ذي صلة, كشف ذات المسؤول عن استفادة قرابة 50.000 عائلة من منحة التضامن خلال شهر رمضان المبارك المقدّرة ب 10.000 دينار لافتا إلى تنظيم في المستقبل القريب عمليات تضامنية أخرى.

وثمّن عدد من رؤساء المجالس الشعبية الذين استلموا الحصص المخصصة لكل بلدية, هكذا مبادرات تضامنية من شأنها تحسين ظروف معيشة العائلات المعوزة, خاصة في هذه الظروف التي تستوجب تضافر كل الجهود وتضامن جميع فئات المجتمع.