كوفيد-19 : مغادرة قرابة 100 شخص مستشفيات وهران بعد تماثلهم للشفاء

وهران - قارب عدد المتعافين من كوفيد-19 الذين غادروا مستشفيات وهران عتبة ال 100 حالة منذ بداية انتشار الوباء وذلك بعد مغادرة أمس الاثنين 9 أشخاص كانوا مصابين بالفيروس المركز الاستشفائي الجامعي"بن زرجب" والمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" بعد تعافيهم بشكل كلي، حسبما علم من المؤسستين الاستشفائيتين.

وقد سجل لحد الآن تعافى 97 شخصا من كوفيد-19 على مستوى هاتين المؤسستين الاستشفائيتين منذ بداية الوباء بعد خضوعهم للعلاج بواسطة "بروتوكول هيدروكسي كلوروكين" الذي أقرته وزارة الصحة.

وغادر مساء الاثنين 5 أشخاص المركز الاستشفائي الجامعي"بن زرجب" بعد التأكد من شفائهم التام حيث كانوا يخضعون للعلاج وفق البروتوكول المذكور على مستوى مصلحة الأمراض المعدية، حسبما ذكرته خلية الإعلام والاتصال ليصل عدد المتعافين إلى 67 حالة منذ بداية الوباء.

أما المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" فقد غادرها مساء أمس الاثنين أيضا أربعة أشخاص بعد تأكد شفاؤهم بصفة كلية بعد خضوعهم لنفس البروتوكول العلاجي، حسبما علم من هذه المؤسسة.

وارتفع عدد المتعافين من الكوفيد-19 في هذه المؤسسة منذ ظهور الوباء بوهران إلى 30 حالة.