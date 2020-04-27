ولاية الجزائر: محلات الحلاقة وبيع الملابس و الأحذية ملزمة بالتقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي

وتوجهت مصالح ولاية الجزائر في بيانها إلى أصحاب المحلات التجارية الذين سمح لهم بإعادة فتح واستئناف بعض أنشطتهم التجارية، خاصة بالنسبة للحلاقة و بيع الملابس والاحذية، بموجب التعليمة الصادرة عن السيد الوزير الأول، ان ظروف العمل تحددها شروط صحية ضرورية بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 و ذلك بالتقيد الصارم و الدقيق لقواعد النظافة و التباعد الاجتماعي المحدد من طرف السلطات الصحية.
ووضعت ذات المصالح -- حسب ذات المصدر-- لائحة من القواعد الصحية المفروضة على محلات الحلاقة بدء بضرورة العمل بأبواب مقفلة و التكفل بزبونين (2) على الأكثر في نفس الوقت يتم برمجتهما وفق مواعيد مسبقة عبر الهاتف، ناهيك عن ضرورة ارتداء الحلاق للقفازات و القناع الواقي ونفس الشيء بالنسبة للزبون (القناع إلزامي)، مع توفير محيط عمل نظيف وسليم يتم تعقيمه وتطهيره يوميا.من جهة أخرى، سيكون على محلات بيع الملابس و الأحذية التقيد بقواعد صحية دقيقة --يضيف البيان-- بدء بتطهير الأحذية عند مدخل المحل واستعمال أجهزة قياس الحرارة الجسدية عند الدخول و إلزام الزبون والبائع معا بارتداء القناع الواقي على ان يحدد عدد الزبائن داخل المحل حسب مساحته بحيث لا يفوق 3 أشخاص على الأكثر في نفس الوقت.
و في السياق ذاته، أشارت ذات المصالح الى ان تجريب وقياس الأحذية لا بد ان يتم بأكياس ذات الاستعمال الواحد مع الحرص على غسل اليدين بالمطهر الكحولي كلما اقتضى الأمر و احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الزبون والبائع.
واعتبر المصدر في بيانه ان هذا القرار اتخذ في إطار الحد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا و تنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 2146، و ان التقيد بهذه القواعد ضرورة و "أي مخالفة لهذه الشروط يعرض المخالفين لها مباشرة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات السارية المفعول بما في ذلك الغلق الفوري للمحل".
يذكر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أصدر مطلع الأسبوع الجاري تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا ولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط التجاري وفتح المحلات بغرض الحد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لأزمة كورونا، كما طلب من الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية بالنسبة لظروف مزاولة نشاط الحلاقة وبيع الملابس و الأحذية.